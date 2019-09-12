Политика , 12 сен, 14:50
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ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Евросоюз продлил режим индивидуальных санкций в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры продлены до 15 марта 2020 года против 170 физических и 44 юридических лиц в России и на Украине. Брюссель обвиняет их в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.
Впервые санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд на территорию ЕС.
В июне Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Эти ограничения направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы. Это решение ЕС российский МИД назвал неконструктивными играми.