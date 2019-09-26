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Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, подготовленного Минфином России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно правовых актов.

В проекте федерального закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по стране для того, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.

По состоянию на 2019 год, средняя величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляет 8846 руб. (данные Пенсионного фонда России).

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2020 году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы выше прогнозного значения инфляции, а их средний размер составит 16,4 тыс. руб.

По последним данным Росстата, за первые полгода 2019 года в число лидеров-регионов с самыми высокими пенсиями вошли Чукотский автономный округ (24318 руб.), Магаданская область (21553 руб.), Камчатский край (21243 руб.), Мурманская область (19090 руб.), Ненецкий автономный округ (21605 руб.) и Республика Саха (Якутия) (18913 руб.).

Теги: прожиточный минимум, пенсионеры, Минфин России
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