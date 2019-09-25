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Росстат назвал регионы-лидеры по размеру пенсий

Самые большие пенсии получают жители Чукотского автономного округа: в среднем 24318 руб. в месяц. Это следует из бюллетеня Росстата за первое полугодие 2019 года.

В пятерке регионов-лидеров также оказались Магаданская область (21553 руб.), Камчатский край (21243 руб.), Мурманская область (19090 руб.), Ненецкий автономный округ (21605 руб.) и Республика Саха (Якутия) — 18913 руб.

Самые маленькие пенсионные отчисления получали жители республик: Дагестана (10922 руб.), Кабардино-Балкарии (11083 руб.), Карачаево-Черкесии (11935 руб.), Калмыкии (12010 руб.) и Ингушетии (12111 руб.). Средний размер пенсии за январь—июнь составил 14,1 тыс. руб., отмечается в документе.

На размер выплат влияют стаж россиянина, размер его зарплаты и повышающие коэффициенты, которые зависят от места проживания, возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи, пояснили «Известиям» в пресс-службе Пенсионного фонда.

Ранее, 13 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы выше значения инфляции — их средний размер составит в среднем 16,4 тыс. руб. Размер социальных пенсий также будет увеличен на 7%.

Теги: Росстат, ПФР, пенсии
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