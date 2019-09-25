Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле возросло до 49

Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле возросло до 49

Число пострадавших пассажиров в результате жесткой посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле достигло 49 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

Там отметили, что 48 пострадавшим помощь оказали амбулаторно, еще одна женщина остается в больнице с подозрением на ушиб почки. Всего на борту самолета находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Инцидент произошел 25 сентября. У лайнера, прибывшего в Барнаул из вьетнамского Камраня, при посадке загорелась правая стойка шасси, в результате самолет произвел торможение и остановился в конце ВПП. Задымление ликвидировали, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в результате случившегося за медицинской помощью обратились 42 человека, пятерых госпитализировали в больницу с подозрениями на переломы нижних конечностей.

Расследованием происшествия занимается Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет России. В авиакомпании заверили, что пострадавшим будет оказана материальная помощь.