Московское метро ответило на сообщения о возгорании в поезде

Информация о возгорании на Замоскворецкой линии Московского метрополитена не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе метро.

«На северном участке Замоскворецкой линии обкатывали новый состав, не принятый метрополитеном. У него была выявлена техническая неисправность. Никакого возгорания не было», — заявили в метро.

Пассажиров в составе не было, никакой угрозы для безопасности остальных пассажиров метро также не было. Состав незамедлительно убрали с линии, однако интервалы были временно увеличены.

Как сообщил РБК очевидец Игорь Ставцев, на станции «Белорусская» наблюдается большое скопление людей и чувствуется запах горелого. «В один поезд люди влезли с трудом, два других прошли пустые мимо станции. По громкой связи говорят, что поезда идут с увеличенными интервалами, просят пользоваться другими ветками или другими видами транспорта. В четвертый по счету поезд получилось влезть», — сказал очевидец. Он также добавил, что на станции «Аэропорт» поезд простоял вдвое дольше обычного. В тоннелях он не останавливался.

Другой очевидец по имени Евгений Рогов сообщил РБК, что от станции «Театральная» до «Белорусская» поезд стоял подолгу. «На Маяковской я почувствовал запах горелой проводки, а на Белорусской нам сообщили, что движение на север прекращено и посоветовали пользоваться другими маршрутами», — отметил свидетель.