В московском метро произошел сбой на зеленой ветке

В московском метро произошел сбой на зеленой ветке

На Замоскворецкой (зеленой) линии московского метро произошел сбой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе метро.

«Имело место кратковременное увеличение интервалов на северном участке. Движение было оперативно введено в график», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время движение на Замоскорецкой линии осуществляется в штатном режиме.

23 июля сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. На южном участке серой ветки были увеличены интервалы движения в сторону центра. Позднее неполадку устранили, движение ввели в график.

