В Москве из-за похолодания спрос на обогреватели вырос втрое

С середины сентября в Москве продажи тепловентиляторов выросли год к году на 874%, а обогревателей — на 316%. Это следует из данных лаборатории клиентского опыта интернет-магазина Ozon, поступивших в РБК.

В Санкт-Петербурге продажи этих же товаров увеличились на 315 и 148% соответственно. Спрос на теплую одежду в обоих городах вырос на 130% по сравнению с первыми числами сентября. Продажи утепленной галантереи и нижнего белья увеличились в среднем на 150% по сравнению с предыдущим годом.

По информации компании, наиболее высокое число продаж наблюдалось 16 и 17 сентября. В эти дни клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга заказали 4120 обогревателей и тепловентиляторов, 3500 теплых одеял и 3700 термокружек.

Всего компанией было проанализировано 500 тыс. заказов и около миллиона поисковых запросов.

Синоптики прогнозируют, что всю текущую неделю в Центральной России ожидается прохладная погода. Среднесуточная температура составит 6–7 градусов, что более характерно для октября. В четверг, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит не выше 13 градусов днем и опустится до -1–3 градусов ночью. В частности, в Москве 25 и 26 сентября дневная температура воздуха поднимется до 6–11 градусов тепла, а ночью упадет до -3.