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Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

Всю текущую неделю в Центральной России ожидается прохладная погода. Среднесуточная температура составит плюс 6–7 градусов, что более характерно для октября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

В понедельник, 23 сентября, температура поднимется не выше плюс 6–11 градусов, в Черноземье — плюс 8–13 градусов. Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, ожидается от минус 3 градусов до плюс 3 градусов, температура воздуха днем составит плюс 5–10 градусов. В северной части Центрального округа местами пройдут дождь и мокрый снег. В Черноземье в эти дни также ожидаются осадки и плюс 8–13 градусов. В четверг, 26 сентября, температура воздуха составит не выше плюс 13 градусов днем и опустится до минус 1–3 градусов ночью.

В Татарстане и Башкирии в начале недели ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 21 м/с, местами возможен гололед. На юге и в центре Карачаево-Черкесии, в северной части Ростовской и Волгоградской областей неделя начнется с заморозков — до минус 3 градусов ночью.

Самая теплая погода на этой неделе будет на Черноморском побережье, где продолжается «бархатный сезон». Днем температура воздуха здесь прогреется до плюс 25–26 градусов, ночью — до плюс 16–18 градусов.

Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

В Красноярске температура с плюс 24 градусов упадет на 10–15 градусов, как и в Новосибирской и Кемеровской областях. В Челябинской и Свердловской областях к выходным дневная температура составит плюс 5 градусов, ночью же опустится до нуля, ожидается снег с дождем.

В столичном регионе в понедельник температура составит плюс 5–10 градусов и до плючс 9 градусов в Москве. Ожидаются небольшие осадки и ветер с порывами до 17 м/с. На следующий день температура ночью опустится до минус 1 градуса в столице и минус 4 градусов в Подмосковье. 25 и 26 сентября ночью температура составит до минус 3 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 6–11 градусов.

Потепление на несколько градусов ожидается только к концу следующей недели, сообщила синоптик. При этом показатель среднесуточной температуры будет на 4–5 градусов ниже климатической нормы.

Общество
В Росгидрометцентре предложили москвичам не ждать бабьего лета

Ранее Росгидромет составил прогноз погоды на зиму, согласно которому температура на большей части территории страны будет превышать многолетние значения. В Центральном федеральном округе температурный фон в целом будет соответствовать обычным показателям, но февраль при этом ожидается холоднее прошлогоднего. В столице самым холодным месяцем будет январь: среднемесячная температура составит минус 9,3 градуса.

Теги: похолодание, прогноз погоды, Гидрометцентр
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