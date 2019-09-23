Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

Всю текущую неделю в Центральной России ожидается прохладная погода. Среднесуточная температура составит плюс 6–7 градусов, что более характерно для октября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

В понедельник, 23 сентября, температура поднимется не выше плюс 6–11 градусов, в Черноземье — плюс 8–13 градусов. Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, ожидается от минус 3 градусов до плюс 3 градусов, температура воздуха днем составит плюс 5–10 градусов. В северной части Центрального округа местами пройдут дождь и мокрый снег. В Черноземье в эти дни также ожидаются осадки и плюс 8–13 градусов. В четверг, 26 сентября, температура воздуха составит не выше плюс 13 градусов днем и опустится до минус 1–3 градусов ночью.

В Татарстане и Башкирии в начале недели ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 21 м/с, местами возможен гололед. На юге и в центре Карачаево-Черкесии, в северной части Ростовской и Волгоградской областей неделя начнется с заморозков — до минус 3 градусов ночью.

Самая теплая погода на этой неделе будет на Черноморском побережье, где продолжается «бархатный сезон». Днем температура воздуха здесь прогреется до плюс 25–26 градусов, ночью — до плюс 16–18 градусов.