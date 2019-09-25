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СКР начал проверку из-за пожара на российском траулере в Норвегии

Следователи начали проверку из-за сообщений о пожаре на борту российского рыболовного траулера «Бухта Наездник» в норвежском порту Тромсё, говорится на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, судно находилось в порту на ремонте. Во время сварочных работ началось возгорание. В результате инцидента все 29 членов экипажа были эвакуированы, 12 из которых впоследствии обратились за медицинской помощью.

Ранее в компании-судовладельце Мурманский траловый флот заявили, что пострадавших в результате пожара нет.

Общество
Появилось видео пожара на российском траулере в Норвегии

О пожаре на российском траулере в городе Тромсё на севере Норвегии норвежские СМИ сообщили 25 сентября. Правоохранительные органы провели эвакуацию жителей расположенного поблизости района.

Теги: Норвегия, траулер, Россия
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