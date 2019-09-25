Синоптики предупредили россиян о грядущих температурных аномалиях

С октября по март по всей России ожидаются аномальные температурные изменения. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с октября по март аномальное тепло ожидается на севере страны, а также в ее европейской и азиатской частях. На юге России в этот период прогнозируются аномальные холода. Вильфанд также сообщил, что Гидрометцентр планирует выпустить более подробный прогноз погоды на данный период 30 сентября.

Ранее синоптики заявили, что в октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, днем температура может достигать плюс 15–20 градусов. До этого в Гидрометцентре также пообещали жителям Центральной части России «подобие» бабьего лета. Метеорологи подтвердили, что потепление может прийти в регион в начале октября.