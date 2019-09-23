В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре

Потепление до плюс 15 градусов может прийти в Центральную Россию в начале октября, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд. Он отметил, что это не точный прогноз, а повышенная вероятность. По словам синоптика, подобную погоду можно сравнить с бабьим летом, но такой теплой погоды, как в сентябре, уже точно не будет.

«Кто хочет — может ассоциировать это с бабьим летом, но уже не может быть такой теплой погоды, как в начале сентября, так как прошел день осеннего равноденствия не будет таких прямых сильных солнечных лучей. Речь идет об умеренно теплой погоде для октября», — объяснил Вильфанд.

Ранее в Метеобюро Москвы заявили, что в столице уже наступила астрономическая осень, поэтому ждать бабьего лета не стоит. При этом в центре погоды «Фобос» утверждали, что в столицу до конца следующей недели все же придет погода, схожая с поздним бабьим летом. В центре отметили, что в субботу, 5 октября, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 15 градусов.