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Рогозин поблагодарил украинцев за подготовку запуска «Союза-ФГ»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил украинских специалистов за сопровождение работы системы управления ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, даже несмотря на проблемы в отношениях между Москвой и Киевом, специалисты профессионально продолжали сопровождать работу «Союза». «Я их хотел просто поблагодарить. Раньше мы были одной семьей, и я надеюсь, что когда-нибудь тоже будем одной семьей», — отметил Рогозин.

Ракета «Союз-ФГ» с украинскими комплектующими 25 сентября была в последний раз запущена с Байконура. Она вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-15» с космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту. В дальнейшем «Роскосмос» планирует отказаться от использования ракет этого типа, в которых используется производимая на Украине система управления. Также Россия перестанет использовать производившиеся на Украине ракетные двигатели РД-120, которые применялись в ракетах «Зенит», — их заменит «Союз-5» с отечественными РД-0124А.

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С Байконура запустили последнюю ракету «Союз-ФГ»

В конце августа космический корабль «Союз МС-14» с российским роботом Федором на борту не смог в запланированное для этого время пристыковаться к МКС. Агентство NASA связало это с проблемами с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на станции. Как позднее выяснил космонавт Александр Скворцов, кабель системы сближения не был подключен.

Теги: Дмитрий Рогозин, «Союз-ФГ», Байконур
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