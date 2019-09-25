С Байконура запустили последнюю ракету «Союз-ФГ»

Ракета-носитель должна вывести на орбиту корабль «Союз МС-15», с которым на МКС прибудут три новых члена экипажа

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» (это 70-й по счету и последний запуск ракеты такого типа), которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-15» с космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту.

Через 528 секунд после запуска «Роскосмос» сообщил, что «Союз МС-15» успешно выведен на околоземную орбиту.

После выхода на орбиту «Союз МС-15» должен сблизиться и состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Стыковка намечена на 22:45 мск, переход экипажа «Союза» на станцию — на 00:45 мск четверга.