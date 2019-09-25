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С Байконура запустили последнюю ракету «Союз-ФГ»
Ракета-носитель должна вывести на орбиту корабль «Союз МС-15», с которым на МКС прибудут три новых члена экипажа

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» (это 70-й по счету и последний запуск ракеты такого типа), которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-15» с космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту.

Через 528 секунд после запуска «Роскосмос» сообщил, что «Союз МС-15» успешно выведен на околоземную орбиту.

После выхода на орбиту «Союз МС-15» должен сблизиться и состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Стыковка намечена на 22:45 мск, переход экипажа «Союза» на станцию — на 00:45 мск четверга.

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Сейчаc на МКС находятся шесть человек — космонавты Алексей
Овчинин и Александр Скворцов и астронавты Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие на станцию на кораблях «Союз МС-12» и «Союз МС-13».

Согласно плану, аль-Мансури вернется с МКС на Землю на корабле «Союз МС-12» 3 октября вместе с Овчининым и Хейгом, а остальные космонавты и астронавты продолжат работу на станции.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Роскосмос», МКС, Байконур
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