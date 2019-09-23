Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента страны. Это следует из данных законопроекта, опубликованных на сайте Верховной рады.

Согласно документу, инициировать процедуру импичмента может большинство народных депутатов. С целью расследования деятельности главы государства должна быть образована специальная временная следственная комиссия, в состав в которой должны входить народные депутаты, специальные прокурор и следователи. Такая комиссия должна будет исследовать обстоятельства совершения преступления президентом страны и подготовить соответствующие выводы, которые после этого должны рассмотреть Конституционный и Верховный суды Украины.

Решение о смещении президента Украины с его поста в порядке импичмента будет считаться принятым, если за него проголосуют как минимум три четверти депутатов от конституционного состава Рады. Если же Верховная рада не примет постановление об импичменте, то председатель парламента должен извиниться перед президентом.

Ранее Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции». Президент, в том числе, поручил правительству до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в законы по упорядочению добычи янтаря.