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МЧС разработало требования пожарной безопасности к палаткам

МЧС разработало проект национального стандарта с требованиями пожарной безопасности к палаткам для детских лагерей. Об этом заявил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, передает ТАСС.

МЧС сообщило о начале соответствующей работы в конце июля текущего года после пожара, произошедшего в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.

Проект стандарта содержит требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток. Еникеев отметил, что они коснутся не всех палаток, а только палаток для детских лагерей.

Представитель МЧС также заявил, что ведомство намерено до 1 апреля 2020 года внести изменения в правила противопожарного режима. По его словам, МЧС планирует установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа.

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Еникеев отметил, что до пожара в лагере «Холдоми» в России не были зафиксированы случаи гибели в палаточных лагерях, добавив, что этот формат детского отдыха подлежит изменению.

«Мы не ставим вопроса о запрете. Это одна из форм отдыха, его надо регулировать, а не запрещать», — заявил он.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар: сгорели 20 из 26 установленных палаток. В результате возгорания погибли четверо детей, несколько человек пострадали.

Теги: МЧС России, палатки, лагерь
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