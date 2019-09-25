МЧС разработало требования пожарной безопасности к палаткам

МЧС разработало проект национального стандарта с требованиями пожарной безопасности к палаткам для детских лагерей. Об этом заявил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, передает ТАСС.

МЧС сообщило о начале соответствующей работы в конце июля текущего года после пожара, произошедшего в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.

Проект стандарта содержит требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток. Еникеев отметил, что они коснутся не всех палаток, а только палаток для детских лагерей.

Представитель МЧС также заявил, что ведомство намерено до 1 апреля 2020 года внести изменения в правила противопожарного режима. По его словам, МЧС планирует установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа.