Политик из партии Меркель предложил снять санкции с России до 2021 года

Политик из партии Меркель предложил снять санкции с России до 2021 года

Глава отделения немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг призвал отменить санкции, наложенные на Россию из-за кризиса на Украине, до 2021 года. Об этом пишет издание Wirtschaft.

«Если будет видно, что там [на востоке Украины] происходит движение к разумному решению, [антироссийские] санкции могут шаг за шагом быть ослаблены», — отметил он.

По его словам, в Восточной Германии, где расположена Тюрингия, ожидают развития диалога с Россией. «Это также вопрос о том, потеряет ли Европа Россию и Китай. Поэтому в ближайшее время должно быть какое-то движение по этому вопросу», — заявил он.

Моринг заявил, что Евросоюз должен вновь стать экономическим партнером Москвы. «Для нас было бы лучше вести бизнес друг с другом в зоне свободной торговли. Никто не ожидает, что это произойдет завтра, но должна быть какая-то перспектива», — уточнил политик.