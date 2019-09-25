Организаторы отвергли причастность к приглашению Маска на форум в Кубань

Организаторы кубанского бизнес-форума «Дело за малым» заявили о непричастности к появлению билбордов перед офисом компании SpaceX, приглашающих главу компании Илона Маска принять участие в мероприятии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

«Мы поддерживаем кубанских предпринимателей, которые решили пригласить на форум господина Маска. Но мы [администрация] к этому [акции с билбордам] не имеем юридического отношения», — сказали организаторы форума.

О появлении рекламных щитов перед офисом SpaceX в калифорнийском городе Хоторн 24 сентября написало издание «Юга.ру». На билбордах изображены фотографии Илона Маска, ракета Falcon, а также шутливая надпись «Kak tebe takoe?». Там же предприниматели пригласили главу SpaceX к участию в бизнес-форуме, который пройдет 8–19 октября в Краснодаре.

«В какой-то момент родилась идея, что было бы неплохо, чтобы у нас на форуме выступил господин Маск. А краснодарские бизнесмены и предприниматели подхватили эту историю и придумали механику. [Предприниматели] cкинулись кто-то ресурсами, кто-то продакшном, кто-то деньгами и сделали всю эту историю», — рассказал РБК об идее приглашения генеральный директор НАО «Корпорация развития Краснодарского края» Павел Майоров.

В мае глава «Роскосмоса» допустил появление мема «Как вам такое, Дмитрий Рогозин?» — по аналогии с мемом «Как тебе такое, Илон Маск?».