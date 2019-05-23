Глава «Роскосмоса» допустил появление мема «Как вам такое, Рогозин?»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его не стоит сравнивать с руководителем SpaceX Илоном Маском, сообщает корреспондент РБК. Таким образом он ответил на вопрос, станет ли когда-нибудь популярной фраза «Как вам такое, Дмитрий Рогозин?» — по аналогии с мемом «Как тебе такое, Илон Маск?».

«Похоже, уже [стала]. Но мы с Маском на разных позициях. Я возглавляю государственную корпорацию, то есть фактически я как главный администратор структуры, которая отвечает за развитие космической политики. Маск — глава частной компании, успешной безусловно, но нельзя сравнивать», — сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» добавил, что его должность больше соответствует должности главы администрации NASA, нежели руководителя коммерческой фирмы. При этом Рогозин заметил, что NASA не занимается оборонной программой, а «Роскосмос» занимается всем.

«Я надеюсь, вы меня будете спрашивать, как Илона Маска, но по другим поводам», — заключил Рогозин.