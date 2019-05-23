Глава «Роскосмоса» допустил появление мема «Как вам такое, Рогозин?»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,88 +0,49 EUR Бирж. 72,53 +0,71 Brent 67,80 -4,33% USD Нал. 65,57 64,07 EUR Нал. 72,93 71,37 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1180 +0,0027 BTC/USD Бирж. 7 753,30 +125,80 IMOEX 2 618,61 -0,76% RTSI 1 275,42 -1,34% DJIA 25 352,57 -1,65% Nasdaq 7 594,59 -2,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
L Brands $35 (+45,41%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
L Brands $35 (+45,41%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 12:06
Метрополитен Москвы опубликовал видео эвакуации пассажиров на серой ветке Общество, 21:47 Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве Общество, 21:47 СМИ узнали о желании футболиста ЦСКА Марио Фернандеса поиграть в Испании Спорт, 21:40 Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 21:32 Глава «Роскосмоса» допустил появление мема «Как вам такое, Рогозин?» Общество, 21:28 Захарова назвала ответ России на случай размещения РЛС США в Норвегии Политика, 21:27 Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши Экономика, 21:12 Яшин заявил о необходимости усилить игру сборной России в обороне Спорт, 21:09 На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Общество, 21:07 Россия договорилась направить военных в Конго Политика, 21:07 Омубдсмен назвала абсурдом завышенный проходной балл для девочек в Перми Общество, 21:01 Личный опыт: как оборудовать автомобиль для выездного бизнеса и торговли РБК и ГАЗ, 20:59 Василевского признали лучшим игроком сборной России в четвертьфинале ЧМ Спорт, 20:44 Акции ВТБ выросли на 10% за день Финансы, 20:38
Общество ,  
0 
Глава «Роскосмоса» допустил появление мема «Как вам такое, Рогозин?»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его не стоит сравнивать с руководителем SpaceX Илоном Маском, сообщает корреспондент РБК. Таким образом он ответил на вопрос, станет ли когда-нибудь популярной фраза «Как вам такое, Дмитрий Рогозин?» — по аналогии с мемом «Как тебе такое, Илон Маск?».

«Похоже, уже [стала]. Но мы с Маском на разных позициях. Я возглавляю государственную корпорацию, то есть фактически я как главный администратор структуры, которая отвечает за развитие космической политики. Маск — глава частной компании, успешной безусловно, но нельзя сравнивать», — сказал Рогозин.

Общество
Илон Маск по-русски ответил на мем «Как тебе такое?»

Глава «Роскосмоса» добавил, что его должность больше соответствует должности главы администрации NASA, нежели руководителя коммерческой фирмы. При этом Рогозин заметил, что NASA не занимается оборонной программой, а «Роскосмос» занимается всем.

«Я надеюсь, вы меня будете спрашивать, как Илона Маска, но по другим поводам», — заключил Рогозин.

Мем «Как тебе такое, Илон Маск?» стал популярен в 2018 году. Эту фразу публиковали вместе с фотографиями нелепых бытовых российских лайфхаков.

В феврале Маск в Twitter по-русски ответил на очередной пост с этим вопросом. «Хаха офигенно», — написал глава SpaceX, комментируя видеозапись, на которой автомобиль ВАЗ-2106 двигается по улицам задом наперед.

Теги: Дмитрий Рогозин, Илон Макс
Материалы по теме
Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян
Технологии и медиа
Илон Маск по-русски ответил на мем «Как тебе такое?»
Общество
Рогозин назвал план США высадить людей на Луну ширмой для военных задач
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter