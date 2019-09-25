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Госдума освободила от НДФЛ выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

Госдума в окончательном чтении приняла закон об освобождении от подоходного налога средств, полученных гражданами в качестве помощи после стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или терактов. Об этом сообщается на ее сайте.

От налога будут освобождены выплаты пострадавшим в результате ЧС, терактов или стихийных бедствий, а также членам их семей. Отмечается, что полученные средства должны быть освобождены от налогов «независимо от их источников».

Закон также предусматривает помощь пострадавшим со съемным жильем. Так, арендодатели освобождаются от подоходного налога, если они сдают жилье людям, пострадавшим при ЧС. При этом плата за аренду не должна превышать выделенных на нее пострадавшим бюджетных средств.

Налоговые льготы коснутся не только тех, кто пострадал от наводнений в Иркутской области и лесных пожаров в Сибири, но и всех жертв ЧС с начала этого года, отмечается в сообщении.

В начале августа в России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которому владельцу должны будут компенсировать полную сумму за его потерю. Региональные власти также смогут создавать собственные программы страхования, в которых будут описаны действия по компенсации населению ущерба от ЧС. Сейчас он заработал в пилотных регионах, в том числе в Хабаровском и Красноярском краях.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В результате наводнения погибли 25 человек. Сумма ущерба, по предварительной оценке местных властей, составила 29 млрд руб. Также летом этого года на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии из-за крупных лесных пожаров ввели режим ЧС. Общая площадь возгорания, по данным на 30 июля, составляла 2,7 млн га.

Теги: чрезвычайная ситуация, Госдума, НДФЛ
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