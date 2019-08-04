В России появился закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

В России появился закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которому владельцу должны будут компенсировать полную сумму за его потерю.

Пилотными регионами станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Согласно документу, региональные власти смогут создавать собственные программы страхования, в которых будут описаны действия о компенсации населению ущерба от ЧС.

В перечень страховых рисков входит гибель жилья в результате ЧС, а также повреждение в результате пожара, взрыва газа или залива соседей. При полной гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тыс. руб., остальную сумму доплатят из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, оставшееся выплачивается за счет средств регионального бюджета.

Цена страховки от ЧС, предварительно, составит 300-350 руб. в год. Дополнительная защита квартиры от бытовых рисков обойдется примерно в 150-200 руб. в месяц (1,8 тыс. руб. в год).