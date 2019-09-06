Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Минэкономразвития России прогнозирует нулевую инфляцию в сентябре, следует из доклада ведомства «Картина инфляции. Сентябрь 2019 года».

В августе годовая инфляция продолжила замедляться с 4,3 до 4,1%, что оказалось ниже оценок Минэкономразвития России месяцем ранее. Снижение темпов инфляции в отчетном периоде коснулось непродовольственных товаров и сферы услуг.

«Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. В целом по году Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 3,6–3,8%», — говорится в отчете.

По данным Росстата, в августе месячная дефляция в России составила 0,2%, а с начала года рост потребительских цен составил 2,4%. Такой показатель дефляции был зафиксирован впервые с сентября 2017 года, тогда она составила 0,15%.