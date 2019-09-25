В Челябинской области нашли тело пограничника с простреленной головой

В Челябинской области нашли тело пограничника с простреленной головой

В Брединском районе Челябинской области нашли тело военнослужащего погрануправления ФСБ по региону с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщают Znak.com и Ura.ru со ссылкой на источники.

Как пишет Znak.com, труп 34-летнего пограничника нашли в три часа ночи 24 сентября на безлюдной местности недалеко от поселка Мариинский. По предварительным данным, смертельное ранение мужчина получил после выстрела из табельного оружия. У погибшего уроженца Башкирии остались трое детей.

Ura.ru пишет, что тело пограничника нашли вблизи заставы, к которой сотрудник ФСБ был временно прикомандирован.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о служащем военчасти №2135 погрануправления ФСБ.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области.