Внештатный диетолог Минздрава назвал продукты для укрепления иммунитета

Для укрепления иммунитета в осенний период нужно есть свежие фрукты и овощи, оставшиеся после летнего сезона. Об этом RT сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Консервированные и замороженные продукты он предложил оставить «на будущее».

Помимо этого эксперт посоветовал принимать витаминно-минеральные комплексы, заниматься спортом и не переедать. «Есть надо в соответствии со своими энергозатратами», — отметил Тутельян. По словам диетолога, женщине, которая ведет сидячий образ жизни, нужно съедать в день около 1,8 тыс. ккал, а мужчине — около 2 тыс.

По данным опроса ВЦИОМа, представленным в марте, треть участников исследования (34%) ничего не делает для профилактики ОРВИ и гриппа. Витамины в качестве профилактики заболеваний принимают 16% россиян. 23% респондентов предпочитают делать прививки, а 8% — есть лук и чеснок, чтобы не заболеть.

В начале сентября Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация. Глава ведомства Анна Попова назвала вакцинацию самым надежным способом защиты от заболеваний и отметила, что она способствует увеличению продолжительности жизни.