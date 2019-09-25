США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит оппозиции Венесуэлы $52 млн, говорится в сообщении организации.

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем. В сообщении отмечается, что средства будут направлены на программы, поддерживающие подконтрольную оппозиции Национальную ассамблею, «независимые СМИ, гражданское общество и восстановление сектора здравоохранения».

В январе этого года в Венесуэле лидер Национальной ассамблеи, оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддерживают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

24 сентября Мадуро прибыл в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и предпринимателями, чтобы, по его словам, обсудить перспективы двусторонних отношений в области экономики, социальной сферы и культуры. В этот же день США расширили санкции против Венесуэлы, включив в санкционный список четыре венесуэльские нефтяные компании и четыре судна, которые перевозят нефтепродукты. Американский Минфин отметил, что США продолжат предпринимать решительные шаги против «нелегитимного режима Мадуро» и иностранных действующих лиц, которые его поддерживают.