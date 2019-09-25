Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
В православной гимназии Иркутска закрыли столовую после отравления детей Общество, 07:29 Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram Политика, 07:04 «Декатлон»: как вырасти в два раза без затрат на кадры РБК и SAP, 07:02 На приеме у Трампа состоялся краткий контакт между Зеленским и Лавровым Политика, 06:44 МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч Общество, 06:33 Постпред при ООН сообщил об еще одной не получившей визы США делегации Общество, 06:25 Крупнейшими подрядчиками ремонта дворов в Москве стали соседи по подъезду Общество, 06:00 Кто зарабатывает на ремонте дорог в Москве Общество, 06:00 Сбербанк и МТС Банк обменялись топ-менеджерами Финансы, 06:00 Премьер-министр Японии предложил провести структурную реформу Совбеза ООН Политика, 05:58 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 05:31 «Известия» назвали число попадающих под планируемые сокращения россиян Общество, 05:03 Джо Байден поддержал начало процедуры импичмента Трампу Политика, 04:57 Эксперты сообщили о побитом Москвой рекорде ЧМ-18 по заполняемости отелей Бизнес, 04:32
Политика ,  
0 
На приеме у Трампа состоялся краткий контакт между Зеленским и Лавровым

В Нью-Йорке состоялся краткий контакт между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников агентств, контакт прошел на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом для глав государств, участвующих в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Политика
Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной

«Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений», — сказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» добавил, что разговор был «вполне деловой».

Ранее в сентябре Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и Украиной позволяет рассчитывать на нормализацию отношений между странами и на то, что «антироссийские решения» бывшего президента Петра Порошенко будут отозваны.

С 24 сентября в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. На ней Зеленский также планировал встретиться с Трампом. Украинский лидер отмечал, что ждет продуктивную и «мощную» встречу с президентом США.

Теги: Владимир Зеленский, Сергей Лавров, нью-йорк
Материалы по теме
Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы
Политика
Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter