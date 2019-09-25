На приеме у Трампа состоялся краткий контакт между Зеленским и Лавровым

На приеме у Трампа состоялся краткий контакт между Зеленским и Лавровым

В Нью-Йорке состоялся краткий контакт между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников агентств, контакт прошел на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом для глав государств, участвующих в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений», — сказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» добавил, что разговор был «вполне деловой».

Ранее в сентябре Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и Украиной позволяет рассчитывать на нормализацию отношений между странами и на то, что «антироссийские решения» бывшего президента Петра Порошенко будут отозваны.