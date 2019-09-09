Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.

«Мы все выразили удовлетворение состоявшимся обменом 35 на 35», — сказал Лавров. «Это позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием ситуации в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те односторонние антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны», — добавил Лавров.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в субботу, 7 сентября. Москва выдала Киеву 24 моряка, которые были задержаны осенью прошлого года возле Керченского пролива, режиссера Олега Сенцова и других граждан. Украина отправила в Россию осужденных руководителя украинского офиса «РИА Новости» Кирилла Вышинского и одного из ключевых свидетелей по делу катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом Владимира Цемаха. Всего страны передали друг другу по 35 удерживаемых лиц.

В тот же день между лидерами стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по инициативе Киева состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран позитивно оценили прошедший обмен и обсудили ситуацию в Донбассе и возможную встречу в «нормандском формате» с участием Франции и Германии.