Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,47 -0,26 EUR Бирж. 72,33 -0,17 Brent 62,13 +2,37% USD Нал. 65,86 65,08 EUR Нал. 72,78 71,88 USD ЦБ 65,57 -0,43 EUR ЦБ 72,33 -0,56 EUR/USD 1,1048 +0,0022 BTC/USD Бирж. 10 380,77 -44,28 IMOEX 2 785,37 -0,44% RTSI 1 340,26 -0,02% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $66,6 (+7,19%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+13,99%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
Платина $900 (-6%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
BRENT $66,6 (+7,19%) прогноз Sova capital к 31.12.19
АФК Система ₽14 (+13,99%) прогноз QBF к 07.09.20 Купить
Платина $900 (-6%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 65,57 (-0,43) Quote, 12:25
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 72,33 (-0,56) Quote, 12:25
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии Экономика, 16:14 В Краснодаре возбудили дело из-за смерти ребенка от упавшего дерева Общество, 16:14 Greenpeace попросила Шойгу помочь вывезти белух из «китовой тюрьмы» Общество, 16:12 Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой Экономика, 16:09 Минтруд ограничил число инвалидов с правом на бесплатную парковку Общество, 16:07 Курс доллара: как снижение ставок в Европе и США повлияет на курс валют Quote, 15:58 Актер сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае Общество, 15:58 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 15:54 Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира Общество, 15:51 Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тульской области Общество, 15:46 Кремль заявил о надежде на расследование вмешательства Facebook в выборы Политика, 15:42 Россия предложила ООН учредить молодежную Нобелевку с призом в $250 тыс. Общество, 15:31 В чем суть data-driven подхода и что он дает бизнесу Pro, 15:31 «Доля Bitcoin на рынке сократится»: когда альткоины отыграют позиции Крипто, 15:29
Обмен Украины и России ,  
0 
Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.

«Мы все выразили удовлетворение состоявшимся обменом 35 на 35», — сказал Лавров. «Это позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием ситуации в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те односторонние антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны», — добавил Лавров.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в субботу, 7 сентября. Москва выдала Киеву 24 моряка, которые были задержаны осенью прошлого года возле Керченского пролива, режиссера Олега Сенцова и других граждан. Украина отправила в Россию осужденных руководителя украинского офиса «РИА Новости» Кирилла Вышинского и одного из ключевых свидетелей по делу катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом Владимира Цемаха. Всего страны передали друг другу по 35 удерживаемых лиц.

В тот же день между лидерами стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по инициативе Киева состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран позитивно оценили прошедший обмен и обсудили ситуацию в Донбассе и возможную встречу в «нормандском формате» с участием Франции и Германии.

Теги: обмен заключенными, Сергей Лавров
Материалы по теме
В Киеве раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Политика
Вышинский сообщил о предложениях по обмену от украинских политиков
Общество
Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter