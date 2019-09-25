Корабли ВМС Украины начали учения в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) Украины начали учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает агентство Минобороны страны «АрмияInform».

Группа кораблей, судов и катеров вышла из порта Одессы. Их экипажи должны отработать слаженность действий при маневрах. В частности, они проведут бои с кораблями условного противника, отразят атаки с воздуха и будут бороться с подводными диверсантами.

Помимо этого моряки должны будут проверить вооружения, а также потренировать организацию связи в условиях помех. Экипажи проведут стрельбы по морским и воздушным целям.

Военные также отработают оказание помощи в смоделированной ситуации, когда корабль терпит крушение.