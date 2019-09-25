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Минкультуры исключило ограничения для китайских туристов в «Царском селе»

Минкультуры России исключило ограничение доступа китайских туристов в «Царское село» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющие страну — стратегический партнер России и являются желанными гостями в музее», — сказали в министерстве.

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В Минкультуры добавили, что нужно сделать все возможное, чтобы российские туристы могли иметь доступ к своему культурному наследию, а китайские — не стояли в очередях, время ожидания в которых достигает четырех часов.

Замминистра культуры России Алла Манилова отмечала, что в музее-заповеднике «Царское село» возник «коллапс с туристами». По ее словам, россияне не могут попасть в музей из-за китайских туристов.

Манилова отметила, что нельзя «оставлять этот доступ», если он «требует полной изоляции» российских туристов от музея. Она предложила ввести отдельные дни для посещения музея для туристов из Китая.

Теги: Минкультуры, Царское село, китайские туристы
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