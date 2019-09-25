Минкультуры исключило ограничения для китайских туристов в «Царском селе»

Минкультуры России исключило ограничение доступа китайских туристов в «Царское село» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющие страну — стратегический партнер России и являются желанными гостями в музее», — сказали в министерстве.

В Минкультуры добавили, что нужно сделать все возможное, чтобы российские туристы могли иметь доступ к своему культурному наследию, а китайские — не стояли в очередях, время ожидания в которых достигает четырех часов.

Замминистра культуры России Алла Манилова отмечала, что в музее-заповеднике «Царское село» возник «коллапс с туристами». По ее словам, россияне не могут попасть в музей из-за китайских туристов.