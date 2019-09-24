Минкультуры заявило о коллапсе в «Царском Селе» из-за китайских туристов

В ведомстве отметили, что россияне не могут посетить музей-заповедник из-за большого наплыва иностранных туристов, в первую очередь из Китая. Для решения проблемы Минкультуры предложило ввести для них отдельные дни посещения

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В музее-заповеднике «Царское Село» в Санкт-Петербурге возник «коллапс с туристами», а российские туристы не могут попасть внутрь из-за китайских. Об этом заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова, передает «Интерфакс».

«У нас красный уровень опасности в «Царском Селе» для российских туристов», — добавила она. В итоге туристы не могут попасть в музей, одним из главных объектов которого является Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села», — сказала Манилова. Для решения проблемы замминистра предложила ввести отдельные дни посещения музея для китайских туристов.

По словам директора музея Ольги Таратыновой, руководство ограничивает количество людей, находящихся в Екатерининском дворце, до 800 человек в целях безопасности. Она также отметила, что ожидание в очереди на посещение музея увеличилось до четырех часов, в то время как в прошлом году люди могли стоять в очереди около двух часов.

Музей начал продавать электронные билеты по паспортам, так как их дефицит спровоцировал перепродажу билетов по завышенным ценам.