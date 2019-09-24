Украина за 9 лет накопила в хранилищах рекордные 20 млрд куб. м газа

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли рекордных 20 млрд куб. м, что стало максимумом за последние девять лет. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу АО «Укртрансгаз».

К началу отопительного сезона, который начинается в середине октября, оператор украинской газотранспортной системы планирует закачать еще около 0,5 млрд куб. м газа. «Такие запасы газа в ПХГ, а также объем добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют на сегодня утверждать: Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020», — цитирует агентство сообщение компании.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук в беседе с РБК сообщил, что Украина с запасами 20 млрд куб. м газа в хранилищах вполне может справиться без российского газа, тем более что потребление газа в этой стране сильно упало.

«Украина уже давно не покупает газ у России напрямую (с 2015 года) и при необходимости может выбрать варианты по закупкам топлива у других стран и трейдеров», — заметил он. По словам Полищука, «Газпром» тоже создает запасы газа для бесперебойных поставок в Европу.