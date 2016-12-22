Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,05 57,26 EUR Нал. 71,30 70,32 USD Бирж. 57,64 +0,16 EUR Бирж. 70,72 -0,01 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7426,40 +435,40 MOEX 2260,61 +0,18% RTS 1236,13 +0,17% Brent 68,02 +0,67% DJIA 23757,86 +0,48% Nasdaq 6882,75 +0,18% FTSE 7030,46 -0,37%
В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов
Лента новостей
Росгвардия заявила об отсутствии круглосуточной связи ТЦ в Кемерово с МВД 19:18, Общество «Ростелеком» и ВГТРК запустили детский видеосервис в Америке 19:18, Технологии и медиа Варшава выразила Киеву протест в связи с сожжением флага Польши 19:15, Политика Политика у руля: каким будет курс евро и доллара в апреле 19:06, Деньги В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II 19:06, Общество Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 18:59, РБК и Билайн «Рубин» перевел игрока в отдел кадров из-за отказа подписывать контракт 18:58, Спорт На Хмельницкой АЭС отключился первый энергоблок 18:42, Общество Сербия объявила о переговорах с Москвой и Минском по поставкам МиГ-29 18:39, Политика В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка» 18:38, Политика Саудовская Аравия обвинила хуситов в нападении на танкер 18:31, Общество На западе Германии в метро столкнулись два поезда 18:31, Общество Цена криптовалютного рынка снизилась на 50% за первый квартал 2018 года 18:30, Крипто Сирийская тройка: как Россия балансирует между Турцией и Ираном 18:25, Мнение В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов 18:23, Экономика Защита обжаловала арест братьев Магомедовых 18:17, Общество СК возбудил новое дело против бывшего главы правительства Дагестана 18:11, Общество Украина запретит въезд высланным из ЕС российским дипломатам 18:04, Политика ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018 17:56, Общество Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции 17:56, Общество СПЧ предупредил об убытках инвесторов в случае блокировки Telegram 17:56, Технологии и медиа Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении 17:41, Бизнес В ВШЭ объяснили позицию по публикации видео с Песковым 17:37, Общество Новая серия «Простоквашино» набрала за 6 часов почти 5,5 млн просмотров 17:36, Общество Эрдоган и Путин запустили строительство АЭС «Аккую» в Турции 17:32, Экономика Адвокат Савченко отказался представлять ее интересы в суде 17:29, Общество Прокуратура потребовала 1,5 года за фото во «ВКонтакте» 17:28, Политика «Транснефть» остановила переговоры с «Суммой» о порте Новороссийска 17:28, Бизнес
В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов
Экономика, 18:23
0
В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов
Из-за компьютерного сбоя задержаться с вылетом и прибытием могут около 15 тыс. рейсов
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Сбой в системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) привел к возникновению серьезных проблем в авиасообщении.

По сообщению Евроконтроля, из-за сбоя данные, введенные в систему управления перелетами ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) до 13:26 мск, были утрачены. В связи с этим авиакомпаниям было предложено ввести данные о готовящихся к вылету лайнерах заново.

«Мы ожидаем, что операции начнут выполняться в нормальном режиме сегодня к вечеру», — говорится в сообщении Евроконтроля. Позднее на странице организации в сети Twitter появилось сообщение о том, что проблему постараются решить в течение нескольких часов.

«Мы очень сожалеем о неудобствах, причиненных сегодня пассажирам по всей Европе, но ​безопасность для нас всегда на первом месте», — говорится в сообщении.

По данным организации, в общей сложности в Европе 3 апреля должно было быть выполнено 29,5 тыс. авиарейсов. В результате сбоя примерно половина из них может быть задержана.

Ранее Евроконтроль сообщил, что из-за сбоя в системе ETFMS пришлось ввести в действие особые меры, результатом чего должно было стать снижение пропускной способности примерно на 10%.

О задержке рейсов на европейских направлениях в связи со сбоем в системе Евроконтроля сообщил ряд аэропортов Европы (Хельсинки, Амстердам, Дублин, Прага и т.д.). В частности, аэропорт Брюсселя объявил, что из-за возникших проблем он может отправлять не более десяти рейсов в час.

О наличии проблем сообщают и некоторые авиакомпании Европы. РБК отправил запросы в Finnair и Czech Airlines.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации объединяет 41 государство и по поручению Еврокомиссии выполняет функции регулятора в рамках проекта «Единое небо Европы».

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Валерия Комарова.
Теги: авиация
Главное
В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка» Политика
Материалы по теме
Авиакомпанию «НордСтар» оштрафовали на 300 тыс. руб. за задержку рейсов Общество
«Аэрофлот» обвинил авиадиспетчеров в задержках своих рейсов в Шереметьево Общество
В Совфеде предложили в четыре раза увеличить штрафы за задержки рейсов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.