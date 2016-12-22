В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов

Из-за компьютерного сбоя задержаться с вылетом и прибытием могут около 15 тыс. рейсов

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Сбой в системе Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) привел к возникновению серьезных проблем в авиасообщении.

По сообщению Евроконтроля, из-за сбоя данные, введенные в систему управления перелетами ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) до 13:26 мск, были утрачены. В связи с этим авиакомпаниям было предложено ввести данные о готовящихся к вылету лайнерах заново.

«Мы ожидаем, что операции начнут выполняться в нормальном режиме сегодня к вечеру», — говорится в сообщении Евроконтроля. Позднее на странице организации в сети Twitter появилось сообщение о том, что проблему постараются решить в течение нескольких часов.

«Мы очень сожалеем о неудобствах, причиненных сегодня пассажирам по всей Европе, но ​безопасность для нас всегда на первом месте», — говорится в сообщении.

По данным организации, в общей сложности в Европе 3 апреля должно было быть выполнено 29,5 тыс. авиарейсов. В результате сбоя примерно половина из них может быть задержана.

Ранее Евроконтроль сообщил, что из-за сбоя в системе ETFMS пришлось ввести в действие особые меры, результатом чего должно было стать снижение пропускной способности примерно на 10%.

О задержке рейсов на европейских направлениях в связи со сбоем в системе Евроконтроля сообщил ряд аэропортов Европы (Хельсинки, Амстердам, Дублин, Прага и т.д.). В частности, аэропорт Брюсселя объявил, что из-за возникших проблем он может отправлять не более десяти рейсов в час.

О наличии проблем сообщают и некоторые авиакомпании Европы. РБК отправил запросы в Finnair и Czech Airlines.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации объединяет 41 государство и по поручению Еврокомиссии выполняет функции регулятора в рамках проекта «Единое небо Европы».