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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Экономика ,  
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«Укртрансгаз» предупредила о чрезвычайной ситуации с газом на Украине
Компании не на что закупать газ для собственных технологических нужд, что грозит остановкой газотранспортной системы страны уже через десять дней. О ситуации проинформированы Госслужба по чрезвычайным ситуациям и СНБО
Фото: utg.ua

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины — компания «Укртрансгаз» — обратилась с письмом в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с письмом, в котором предупреждает о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

В качестве причин называются невозможность закупить газ для собственных производственно-технологических нужд, из-за чего работа газотранспортной системы Украины может остановиться 24 июня.

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«Задолженность «Укртрансгаза» за март—апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен ($155 млн). Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что ведут переговоры с Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для немедленного исправления ситуации. Кроме того, начаты переговоры с кредиторами, включая «Нафтогаз Украины», о реструктуризации задолженности. О ситуации также проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ухудшение своего финансового положения «Укратрангаз» объясняет «экономически необоснованными временными тарифами», принятыми НКРЭКУ в конце 2018 года. Компания отмечает, что тарифы позволяют своевременно платить только за 60% годового объема газа, необходимого для собственных технужд. Второй причиной «Укртрансгаз» называет несанкционированный отбор газа из ГТС, что дало возможность участникам рынка с 2016 по 2019 годы накопить 35 млрд гривен долгов перед «Укртрансгазом».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Укртрансгаз», Украина, чрезвычайная ситуация
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