«Укртрансгаз» предупредила о чрезвычайной ситуации с газом на Украине

«Укртрансгаз» предупредила о чрезвычайной ситуации с газом на Украине

Компании не на что закупать газ для собственных технологических нужд, что грозит остановкой газотранспортной системы страны уже через десять дней. О ситуации проинформированы Госслужба по чрезвычайным ситуациям и СНБО

Фото: utg.ua

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины — компания «Укртрансгаз» — обратилась с письмом в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с письмом, в котором предупреждает о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

В качестве причин называются невозможность закупить газ для собственных производственно-технологических нужд, из-за чего работа газотранспортной системы Украины может остановиться 24 июня.

«Задолженность «Укртрансгаза» за март—апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен ($155 млн). Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что ведут переговоры с Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для немедленного исправления ситуации. Кроме того, начаты переговоры с кредиторами, включая «Нафтогаз Украины», о реструктуризации задолженности. О ситуации также проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).