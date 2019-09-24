В «Газпроме» назвали срок запуска «Владивосток СПГ»

«Газпром» планирует приступить к реализации проекта «Владивосток СПГ» в 2020 году. Мощность предприятия должна составить 1,5 млн т сжиженного природного газа в год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию директора департамента по добыче и транспортировке нефти и газа Минэнерго России Александра Гладкова на конференции «Нефть и газ Сахалина».

Стоимость проекта оценили в $2 млрд. СПГ планируется поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ресурсная база поставок — газ Иркутского, Якутского и Сахалинского центров газодобычи.

XXIII международная конференция «Нефть и газ Сахалина» является деловой платформой для нефтегазовой отрасли Дальнего Востока России. Изначально она проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году мероприятие решили перенести в Южно-Сахалинск. В текущем году оно проходит с 24 по 26 сентября.

В мае заместитель правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил о планах компании открыть на острове Русский во Владивостоке инжиниринговое подразделение, которое будет заниматься развитием СПГ-технологий. Зампред отмечал, что решение открыть новое подразделение было принято во исполнение поручения президента России Владимира Путина.