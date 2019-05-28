«Газпром» займется развитием СПГ-технологий на острове Русский

«Газпром» принял решение об открытии на острове Русский во Владивостоке своего инжинирингового подразделения, которое будет заниматься развитием технологий сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил журналистам зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Мы встречались с ректором ДФУ, обговорили все детали, подобраны площади, соответственно, подписали необходимые документы, «дорожные карты», в частности, по участию «Газпрома» в этом инжиниринговом центре», — сказал Маркелов (цитата по «РИА Новости»).

Зампред правления «Газпрома» пояснил, что решение об открытии нового подразделения было принято во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

В сентябре 2018 года в ходе Восточного экономического форума Путин заявил о необходимости размещения на острове Русский инжиниринговых подразделений крупных российских компаний. «Прошу правительство, руководство компаний рассматривать это как прямое поручение», — сказал тогда Путин.