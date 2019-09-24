В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к смерти еще 30 человек

В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к смерти еще 30 человек

Банда «Тверские волки», куда входил застреливший певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к убийствам еще 30 человек. Об этом заявил замначальника управления уголовного розыска УМВД по Тверской области Денис Гуреев, передает «РИА Новости».

По словам Гуреева, всего в период с 2000 по 2006 год банда совершила 30 убийств, в том числе двойные, тройные и четверные. «Тверские волки» помимо заказных убийств также устраняли членов банды — «тех, кто забелился», пояснил он.

Накануне, 23 сентября, СК назвал имя убийцы Михаила Круга — им оказался член «Тверских волков» Дмитрий Веселов. Позднее, в марте 2003 года, Веселова убил еще один участник группировки Александр Осипов, который таким образом хотел отомстить за смерть своего кумира — Михаила Круга.

24 сентября следователи обнаружили под Тверью выброшенный в болото пистолет «ТТ», из которого, по предварительной версии, Веселов застрелил Круга. Тем не менее найденный пистолет лишен ствола, и идентифицировать его со стопроцентной гарантией невозможно.