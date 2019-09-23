Прокуратура проверит законность закрытия дела об убийстве Михаила Круга

Тверская прокуратура проверит законность закрытия уголовного дела об убийстве российского певца Михаила Круга в 2002 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя следственного управления СКР по Тверской области Валерию Павлову.

«Любое процессуальное решение, принятое органами следствия, направляется прокурору, законность и обоснованность которого им проверяется», — объяснила Павлова.

В региональной прокуратуре агентству сообщили, что материалы дела по убийству певца пока не поступали.

Ранее Следственный комитет подробно установил все детали убийства и назвал имя убийцы Круга.