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СКР заявил о найденном в болоте под Тверью пистолете убийцы Михаила Круга

Следователи нашли выброшенный в болото под Тверью пистолет «ТТ», из которого, предположительно, Дмитрий Веселов застрелил певца Михаила Круга. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК Шихбала Амирсеидов, передает «РИА Новости».

По его словам, Веселов при себе имел два пистолета: пистолет Макарова (ПМ) и «ТТ». «Экспертиза показала, что стреляли из «ТТ». Пистолет был обнаружен в болоте», — сказал следователь. Во время осмотра места, где был убит музыкант, были найдены гильзы пистолета, из которого производились выстрелы.

Участник той же ОПГ Александр Осипов, из мести застреливший убийцу кумира, подтвердил, что найденный пистолет принадлежит Веселову. «Однако найденный пистолет не имел ствола, идентифицировать, из него ли было совершено убийство, со стопроцентной гарантией не можем», — пояснил Амирсеидов.

Общество
СК показал видео следственного эксперимента в доме Михаила Круга

Ранее Следственный комитет подробно установил все детали убийства и назвал имя убийцы Круга.

По версии следствия, 30 июня 2002 года в дом музыканта проникли члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Они планировали похитить антиквариат и ценности. По словам Агеева, ограбление было спланировано по указанию тверского криминального авторитета по кличке Лом, который рассчитывал, что Круг попросит у него помощи и будет отдавать за нее часть гонораров. Однако Круг с супругой Ириной нежданно вернулись домой и застали грабителей. Увидев певца, Веселов выстрелил в него два раза из пистолета, а затем застрелил собаку, после чего он вместе с Агеевым скрылись с места преступления. В ведомстве объяснили, что в 2002 году убийство не удалось раскрыть из-за «отсутствия непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик».

Также следователи установили, что застреливший Круга Веселов был убит в марте 2003 года другим участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым. Он объяснил, что был поклонником Круга и таким образом отомстил за смерть певца. Основатель преступной группировки Александр Костенко по кличке Лом, по данным СК, погиб в 2006 году.

Теги: убийство, пистолет, ОПГ
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