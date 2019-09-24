СКР заявил о найденном в болоте под Тверью пистолете убийцы Михаила Круга

СКР заявил о найденном в болоте под Тверью пистолете убийцы Михаила Круга

Следователи нашли выброшенный в болото под Тверью пистолет «ТТ», из которого, предположительно, Дмитрий Веселов застрелил певца Михаила Круга. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СК Шихбала Амирсеидов, передает «РИА Новости».

По его словам, Веселов при себе имел два пистолета: пистолет Макарова (ПМ) и «ТТ». «Экспертиза показала, что стреляли из «ТТ». Пистолет был обнаружен в болоте», — сказал следователь. Во время осмотра места, где был убит музыкант, были найдены гильзы пистолета, из которого производились выстрелы.

Участник той же ОПГ Александр Осипов, из мести застреливший убийцу кумира, подтвердил, что найденный пистолет принадлежит Веселову. «Однако найденный пистолет не имел ствола, идентифицировать, из него ли было совершено убийство, со стопроцентной гарантией не можем», — пояснил Амирсеидов.

Ранее Следственный комитет подробно установил все детали убийства и назвал имя убийцы Круга.