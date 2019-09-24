Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Основатель QIWI заявил об отсутствии планов по продаже компании Финансы, 16:40 Омбудсмен раскрыл информацию о готовившем атаку в школе Кирова подростке Общество, 16:38 Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении Общество, 16:36 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 16:34 Матвиенко вновь выдвинут на пост председателя Совета Федерации Политика, 16:33 Объем торгов криптовалютами вырос на 27% за сутки Крипто, 16:21 Суд по иску Дерипаски к трем газетам «перенесли» из-за опечатки Бизнес, 16:13 Чемпионка мира Ласицкене уедет из России в случае отстранения РУСАДА Спорт, 16:11 СКР заявил о найденном в болоте под Тверью пистолете убийцы Михаила Круга Общество, 16:11 Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко Общество, 16:03 «Это — шутка». Реакция на признание Месси лучшим футболистом года Спорт, 15:59 Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину» Политика, 15:57 Роскомнадзор назвал сроки тестирования оборудования для изоляции Рунета Общество, 15:52 Городские каналы пожаловались Володину на реализацию закона «о 22 кнопке» Технологии и медиа, 15:52
Общество ,  
0 
Омбудсмен раскрыл информацию о готовившем атаку в школе Кирова подростке

Подросток из Кирова, планировавший совершить массовое убийство в школе, был в конфликте с одноклассниками. В настоящее время школьнику оказывается психологическая помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина.

«Подростку 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета», — сказал он, добавив, что подробности дела пока не разглашаются.

Шабардин отметил, что сейчас подросток продолжает обучение в школе. Также ведется работа с одноклассниками школьника. По словам омбудсмена, подросток не владел оружием или взрывными устройствами и не имел к ним доступа.

Шабардин также подтвердил, что был проведен мониторинг соцсетей ученика. Из него следует, что в интернете подросток интересовался данной тематикой и состоял в тематических группах в соцсетях. «Однако никакой жестокости подросток не применял, оружием не владел», — уточнил Шабардин.

Общество
Полиция предотвратила массовое убийство в одной из школ Кирова

24 сентября полиция в Кирове заявила, что ей удалось предотвратить массовое убийство в одной из местных школ. По словам замглавы управления противодействия экстремизму МВД России Владимира Макарова, один из учащихся планировал устроить резню в собственной школе, используя холодное оружие и самодельную бомбу.

Теги: Киров, школа, подросток, массовое убийство
Материалы по теме
Полиция предотвратила массовое убийство в одной из школ Кирова
Общество
Во Флориде двух школьниц заподозрили в подготовке массового убийства
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter