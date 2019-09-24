Омбудсмен раскрыл информацию о готовившем атаку в школе Кирова подростке

Подросток из Кирова, планировавший совершить массовое убийство в школе, был в конфликте с одноклассниками. В настоящее время школьнику оказывается психологическая помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина.

«Подростку 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета», — сказал он, добавив, что подробности дела пока не разглашаются.

Шабардин отметил, что сейчас подросток продолжает обучение в школе. Также ведется работа с одноклассниками школьника. По словам омбудсмена, подросток не владел оружием или взрывными устройствами и не имел к ним доступа.

Шабардин также подтвердил, что был проведен мониторинг соцсетей ученика. Из него следует, что в интернете подросток интересовался данной тематикой и состоял в тематических группах в соцсетях. «Однако никакой жестокости подросток не применял, оружием не владел», — уточнил Шабардин.