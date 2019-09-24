Полиция предотвратила массовое убийство в одной из школ Кирова

В Кирове было предотвращено массовое убийство в одной из школ. Об этом сообщил замглавы управления противодействия экстремизму МВД России Владимир Макаров, передает «РИА Новости».

Как рассказал представитель ведомства, кировский школьник планировал устроить резню в собственной школе, используя холодное оружие и самодельную бомбу.

Один из крупнейших случаев подобного преступления в России и Европе произошел в Керчи в октябре 2018 года, когда студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием и открыл огонь по учащимся и преподавателям. Количество пострадавших в результате инцидента превысило 70 человек, 21 человек, включая нападавшего, скончались.

Вскоре после этого, в декабре 2018 года, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку сайтов с информацией, которая может спровоцировать детей на совершение опасных для жизни противоправных действий. В частности, это касается так называемых «колумбайн-сообществ», участники которых являются подражателями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, совершивших в 1999 году массовое убийство в школе штата Колорадо.