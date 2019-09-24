Прокуратура защитила право школьника на прическу «под Ибрагимовича»

Прокуратура города Сосновоборска провела проверку в связи с запретом администрацией школы ученику четвертого класса носить прическу с осветленными волосами, убранными в пучок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу учащегося противоречит законодательству об образовании и ограничивает его право на самовыражение. Кроме того, администрация школы нарушила закон, предав данные ученика гласности. Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управления образования администрации и заявила протест против требований школы. Сейчас ведомство рассматривает иные меры реагирования.

Конфликт с прической ученика произошел 5 сентября в школе города Сосновоборска. Учитель сделала замечание четверокласснику из-за прически, похожей на прическу футболиста Златана Ибрагимовича. Из-за «хипстерского пучка» администрация школы предложила родителям перевести ребенка на домашнее обучение.

Конфликт вызвал широкий общественный резонанс. В соцсетях пользователи обратились к футболисту Златану Ибрагимовичу с хештегом #ProkhorNeedYourHelp с просьбой о поддержке. В пресс-службе Минпросвещения России отметили, что учебное заведение не может препятствовать доступу детей к обучению. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями ученика за претензии к его прическе, а Следственный комитет начал проверку инцидента.