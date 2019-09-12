Власти Красноярского края извинились за конфликт из-за прически ученика

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями ученика Сосновоборской средней школы за претензии к его прическе, передает «РБК Красноярск».

Маковская отметила, что подростки в переходном возрасте часто выражают свою индивидуальность через внешней вид, выбирая нестандартные прически или яркие цвета волос. По словам министра образования, среди неформально выглядящих школьников есть много одаренных детей — отличников, победителей олимпиад, спортсменов.

«Нестандартная прическа — это личное дело учеников», — заявила Маковская. Однако министр отметила, что ученики должны культурно вести себя в школе и опрятно выглядеть. Она планирует встретиться с главой городского управления образования и директором школы для разъяснительной беседы.

5 сентября в школе города Сосновоборска произошел конфликт: учитель сделал замечание школьнику за его прическу — «хипстерский пучок». Позже руководство школы предложило родителям перевести подростка на домашнее обучение, если они не захотят выполнять требования учебного заведения. Конфликт вызвал широкий резонанс в Сети: пользователи с хештегом #ProkhorNeedYourHelp обратились к футболисту Златану Ибрагимовичу с просьбой поддержать школьника. Отмечается, что свою прическу ученик выбрал, чтобы походить на него. Делом также заинтересовался Следственный комитет.