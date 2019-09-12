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СК в Сибири проверит конфликт из-за прически школьника «под Ибрагимовича»

В Красноярском крае следователи организовали проверку из-за конфликта между руководством школы и учеником, вызванного недовольством прической мальчика. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК России.

Конфликт произошел в средней школе города Сосновоборска. По предварительной информации, 5 сентября четвероклассник пришел в школу, и учитель сделала ему замечание из-за прически. Позже руководство учебного заведения предложило родителям мальчика перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

По факту случившегося организована проверка. Сейчас следователи опрашивают мальчика, его родителей и школьный персонал, рассматривается вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Ранее ряд местных СМИ опубликовал информацию о случившемся конфликте в Сосновоборской школе, в частности, «КП-Красноярск». Со ссылкой на школьное руководство в издании сообщили, что в начале учебного года в заведении вступили в силу новые требования к внешнему виду учеников, в которых есть пункт о запрете экстравагантных стрижек или яркого окрашенных волос. В администрации школы отметили, что не собирались отстранять ребенка от занятий, добавив, что это противоречит закону об образовании. В школе проведут собственную проверку по обращению родителей.

По информации издания, мальчик носит «хипстерский пучок». Такую прическу он выбрал, потому что хотел быть похож на своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича.

Школьный конфликт вызвал широкий общественный резонанс. В соцсетях был запущен флешмоб, в котором пользователи с хештегом #ProkhorNeedYourHelp обратились к Златану Ибрагимовичу с просьбой поддержать ученика.

Теги: Красноярский край, прическа, школа, конфликт
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