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Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту

Видеозапись проезда по Крымскому мосту дизельного поезда, который был запущен в тестовом режиме 24 сентября, опубликовал один из пользователей YouTube. На кадрах виден движущийся поезд, состоящий из двух вагонов. На записи запечатлен в том числе момент, когда поезд проезжает арку Крымского моста.

Первыми пассажирами поезда стали председатель совета директоров генерального подрядчика строительства моста — ООО «Стройгазмонтаж» и владелец ООО «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства моста и журналисты федеральных СМИ.

Общество
Журналистам показали тестовый проезд дизельного поезда по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили 15 мая 2018 года. С октября того же года по мосту стали ездить также грузовые автомобили. Регулярное движение по железнодорожной части Крымского моста планируют запустить 9–10 декабря. Планируется, что поезда свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городами.

Как заявил во вторник руководитель строительства Александр Островский, рабочим осталось закончить часть работ на железнодорожных путях, а также завершить работы электрокабелями, освещением и окраской.

Теги: Крымский мост, поезд, Крым, железная дорога
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Журналистам показали тестовый проезд дизельного поезда по Крымскому мосту
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