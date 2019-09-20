Рада разрешила Зеленскому определять план обороны Украины

Верховная рада приняла внесенный Владимиром Зеленским законопроект, который наделяет президента правом единолично утверждать план обороны Украины. Документ опубликован на сайте парламента.

За законопроект проголосовали 286 депутатов при необходимых 226 голосах. В пояснительной записке к документу указано, что он законодательно закрепит обязанность президента разработать и утвердить план обороны Украины и его структуру. Законопроект, в частности, регулирует меры в случае перехода на военное положение и необходимости дать «отпор вооруженной стратегии».

В начале сентября Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии. Президент отмечал, что создание мощной и боеспособной армии — приоритет для Украины. В частности, в июне Зеленский требовал, чтобы к началу 2020 года в украинской армии начали внедрять стандарты НАТО.