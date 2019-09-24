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Пропавшая в красноярской тайге семья самостоятельно вышла из леса

Заблудившаяся в тайге в Тюхтетском районе Красноярского края семья самостоятельно вышла из леса в деревню Чистый Ручей. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

Ранее 24 сентября стало известно, что семья с детьми 1999 года и 2008 года ушла на выходных на прогулку в лес за шишками и не вернулась.

На поиски семьи отправились более 100 сотрудников полиции из ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

В начале сентября в красноярскую тайгу ушел четырехлетний мальчик. Его удалось найти лишь через два дня силами волонтеров и полиции.

Теги: Красноярский край, лес, семья
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