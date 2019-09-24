В Красноярском крае во время прогулки в лесу пропала семья

В Красноярском крае во время прогулки в лесу пропала семья

Полиция Красноярского края разыскивает семью из четырех человек, которые на выходных ушли на прогулку в лес в Тюхтетском районе и не вернулись, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Среди пропавших мужчина 1970 года рождения, женщина 1973 года рождения и двое детей 1999 и 2008 года рождения. На поиски семьи отправились 125 сотрудников полиции из ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы опрашивают свидетелей, ищут тех, кто видел семью накануне исчезновения, а также прочесывают лес в предположительном месте пропажи.

В начале сентября в тайге в Красноярском крае пропал четырехлетний мальчик. Его отец отправился в лес за грибами, а мать, оставив сына с его трехлетним братом играть во дворе, ушла на полчаса в дом к младшим детям. Когда она вернулась. мальчика дома уже не было. Найти его удалось лишь силами волонтеров и полиции через два дня.