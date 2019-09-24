Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

Российский Су-34 без предупреждения нарушил воздушное пространство Эстонии, пишет ERR со ссылкой на Генштаб Сил обороны Эстонии.

Инцидент произошел в понедельник, 23 сентября. Где конкретно самолет пересек границу, в эстонском военном ведомстве не сообщили. Военные утверждают, что у Су-34 был выключен транспондер, он не связывался с диспетчерскими службами Эстонии и не представил полетный план. Самолет находился в воздушном пространстве прибалтийской страны меньше минуты. По информации Генштаба, из-за произошедшего в МИД Эстонии был вызван российский посол, ему вручили соответствующую ноту.

Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.

«В окрестностях Вайндло в воздушном пространстве Эстонии обслуживание воздушного движения осуществляет Россия, [однако] государственный [российский] воздушный транспорт для вхождения в эстонское воздушное пространство должен иметь разрешение», — пояснило издание. Так, в июле 2018 года Силы обороны Эстонии заявили, что российские самолеты А319 и Ил-96 нарушили воздушное пространство страны в районе Вайндло. 20 мая 2019 года в нарушении границы обвинили российский Ту-154.

В российском Минобороны информацию о нарушении отвергают, пишет ТАСС. По данным российского ведомства, самолет по заранее согласованному маршруту летел в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря, постоянно находясь на связи, в том числе и с эстонскими диспетчерами. «Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение», — добавили в министерстве.