Кремль прокомментировал выступление 16-летней активистки в ООН

Проблемы, которые подняла в своем заявлении 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг на саммите ООН по борьбе с изменениями климата, находят отражение в политике России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой. Те проблемы, которая она поднимает, так или иначе находят отражение в международной политике нашей страны», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что Россия 23 сентября присоединилась к Парижскому соглашению по климату и в целом уделяет много внимания вопросам изменения климата.

Он добавил, что девочке нужно объяснить, что страны уже делают очень много, чтобы решить данную проблему. Песков также выразил надежду, что Тунберг не будет «переживать эмоциональную перегрузку» и с ней «все будет нормально».

Грета Тунберг выступила на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 23 сентября. Девушка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в бездействии, алчности и краже ее детства.