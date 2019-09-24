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Общество ,  
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«Аэроэкспресс» назвал самые необычные находки в поездах

С начала года пассажиры «Аэроэкспресса» оставили в поездах и терминалах компании около 800 личных вещей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Самыми частыми находками сотрудников «Аэроэкспресса» стали шапки, перчатки и электронные устройства. Среди забытых вещей оказались также копилка-овечка, воздушный змей, макет Кремля, театральные маски, плюшевый пингвин и чемодан с вещами. Наиболее часто пассажиры оставляли вещи в поездах Шереметьевского направления.

250 из 800 всех оставленных вещей сотрудникам удалось вернуть владельцам. Для получения забытой вещи, как напомнила компания-перевозчик, пассажир может обратиться на горячую линию «Аэроэкспресса», на стойку информации или связаться с компанией через соцсети.

Общество
В ноябре в метро Москвы забыли весы, швейную машинку и насос

В ноябре прошлого года о находках в вагонах отчиталась пресс-служба метрополитена Москвы. Так, пассажиры забыли весы, швейную машинку и насос. Всего за месяц пассажиры московского метро оставили в вагонах почти 900 вещей.

Теги: «Аэроэкспресс», находка, поезда
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