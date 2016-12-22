В ноябре в метро Москвы забыли весы, швейную машинку и насос
Общество, 11:03
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В ноябре в метро Москвы забыли весы, швейную машинку и насос
Пассажиры в ноябре забыли в московском метро электронные весы, смеситель, швейную машину и автомобильный насос. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Всего в ноябре пассажиры забыли почти 900 вещей, уточнили в пресс-службе. Также в метро стали чаще забывать такие сезонные вещи, как коньки, варежки и шапки.
Все найденные в метрополитене вещи передаются на склад забытых вещей на станции «Котельники», где хранятся в течение полугода с даты заявления о находке.
В октябре в московском метро забыли бензопилу, хоккейную клюшку, карниз и обои. Всего пассажиры тогда забыли в метрополитене около 850 вещей.